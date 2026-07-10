Dış ticaret haddi mayısta sınırlı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre, ihracat ve ithalatta fiyat artışları sürerken, ticaret hacminde ise geçen yılın aynı ayına göre belirgin bir gerileme yaşandı.

İHRACATTA FİYATLAR ARTTI, HACİM AZALDI

Mayıs ayında ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. En yüksek artış yüzde 52,5 ile yakıt grubunda görülürken, ham maddelerde yüzde 11,3, imalat sanayinde yüzde 12 ve gıda, içecek ile tütünde yüzde 8,8 artış kaydedildi.

Buna karşılık ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 geriledi. İmalat sanayinde miktar endeksi yüzde 21,4, ham maddelerde yüzde 19,9, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16, yakıtlarda ise yüzde 20,6 düştü.

İTHALATTA DA BENZER TABLO

İthalat birim değer endeksi de mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 arttı. Yakıt grubunda yüzde 49'luk artış öne çıkarken, imalat sanayinde yüzde 6,4, ham maddelerde yüzde 4,3 artış görüldü. Gıda, içecek ve tütünde ise birim değer endeksi yüzde 2,4 geriledi.

İthalat miktar endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 azaldı. En sert düşüş yüzde 23,1 ile imalat sanayinde yaşanırken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 3,8 gerileme kaydedildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, nisanda 146 seviyesindeyken mayısta yüzde 1,2 artarak 147,7'ye yükseldi. Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise yüzde 6 azalarak 116'ya geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 5,5, ithalat miktar endeksi ise yüzde 10 düşüş gösterdi.

DIŞ TİCARET HADDİ SINIRLI YÜKSELDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranını gösteren dış ticaret haddi, geçen yılın mayıs ayında 89,5 seviyesindeyken bu yılın aynı ayında 0,1 puan artarak 89,6 olarak gerçekleşti.