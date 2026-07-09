    Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 159,7 milyar dolar oldu
    Giriş Tarihi: 9.07.2026 14:55 Son Güncelleme: 9.07.2026 14:55

    Merkez Bankası rezervleri 159,7 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası rezervleri 159,7 milyar dolar oldu
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolar oldu.

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolar artarak 61 milyar 952 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 54 milyar 251 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 788 milyon dolar artışla 94 milyar 954 milyon dolardan 97 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 489 milyon dolar artarak 149 milyar 205 milyon dolardan 159 milyar 694 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    27.03.2026100.04955.290155.339
    17.04.2026112.64761.821174.467
    26.05.2026105.99253.234159.226
    05.06.2026105.17054.254159.424
    12.06.202698.95753.124152.081
    19.06.202697.68559.511157.196
    26.06.202694.95454.251149.205
    03.07.202697.74261.952159.694


    Kaynak: AA