İnşaat ve işçilik maliyeti mayısta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat maliyetleri mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 28,62, işçilik maliyetleri yüzde 32 yükseldi.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ DAHA HIZLI ARTTI

Mayıs ayında işçilik maliyetlerindeki artış hem aylık hem de yıllık bazda malzeme fiyatlarının üzerinde gerçekleşti.

Verilere göre işçilik endeksi aylık yüzde 2,04, yıllık ise yüzde 32 artarken, malzeme endeksi aylık yüzde 1,77 ve yıllık yüzde 28,62 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YÜZDE 28,56 YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,96, yıllık bazda ise yüzde 28,56 arttı.

Bu dönemde bina inşaatında malzeme endeksi aylık yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 yükselirken, yıllık bazda malzeme fiyatları yüzde 26,93, işçilik maliyetleri ise yüzde 31,34 artış kaydetti.