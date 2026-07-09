Borsa ve altın yön arayışına girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izledi. Güne yükselişle başlayan endeks, gün içinde kazançlarını geri vererek saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 14.187,31 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışını 14.189,96 puandan yapmasının ardından yeni güne 63,10 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 14.253,05 puandan başladı.

BIST 100 GÜN İÇİNDE DALGALANDI

Endeks günün ilk yarısında en düşük 14.150,86 puanı, en yüksek ise 14.275,09 puanı gördü.

Sektör endeksleri incelendiğinde sanayi endeksi yüzde 0,56, mali endeks yüzde 0,34 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 2,62 ile en sert düşüşü kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER BELLİ OLDU

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı değer kazanırken, 32 hisse geriledi, 8 hisse ise yatay seyretti.

Günün ilk yarısında en fazla işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Sasa Polyester ve Akbank oldu.

ALTIN YÜKSELDİ, PETROL GERİLEDİ

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 4.106 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 düşüşle 77,9 dolardan işlem gördü.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 162,4 seviyesinde işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8710 liradan, avro ise 53,7220 liradan satılıyor.