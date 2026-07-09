Altında 2. savaş tedirginliği

Orta Doğu'daki barış ve FED'den faiz beklentilerinin azalmasıyla yükselişe geçen altın fiyatlarında rüzgar ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleriyle tersine döndü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından petrol fiyatları yeniden tırmanırken, altın başta olmak üzere değerli metaller düşüşe geçti.

2. SAVAŞ RİSKİ VE FAİZ SİNYALİ ALTINI VURDU

ABD-İran arasında çatışmaların yeniden tırmanma tedirginliği ve FED tutanaklarında faiz artırma sinyali verilmesinin ardından ons altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.026 dolara kadar geriledi. Çarşamba günü 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören altın, daha sonra 4.058 dolarda dengeledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

FED tutanakları öncesinde kritik 6.200 TL seviyesinin üzerinde denge arayışını sürdüren gram altın, jeopolitik risk ve faiz endişeleriyle düşüşe geçti. Gram altın dün kapanışta 6.059 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde ise 6.114 TL'de işlem görmeye devam ediyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı piyasasında da sert düşüşler yaşanıyor. Kuyumcularda gram altın akşam saatlerinde 6.109 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde ise yüzde 1,33 kayıpla 6.166 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10 bin 38 TL, yarım altın 20.046 TL, tam altın ise 39.968 TL seviyesinde satılıyor.