    Apara Ekonomi Altında 2. savaş tedirginliği
    Giriş Tarihi: 9.07.2026 14:26 Son Güncelleme: 9.07.2026 14:26

    Altında 2. savaş tedirginliği

    Altında 2. savaş tedirginliği
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    Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'nde İran'a yönelik tehditlerinin ardından savaş riskinin yeniden tırmanmasıyla düşüşe geçti. FED tutanaklarında faiz artışı sinyali verilmesinin ardından ons altın yeniden 4.000 dolar eşiğine yaklaşırken, gümüş ise 87 dolara geriledi. Gram altın ise 6.000 TL seviyesine kadar yaklaştı. İşte altın fiyatlarında son durum...

    Orta Doğu'daki barış ve FED'den faiz beklentilerinin azalmasıyla yükselişe geçen altın fiyatlarında rüzgar ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleriyle tersine döndü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından petrol fiyatları yeniden tırmanırken, altın başta olmak üzere değerli metaller düşüşe geçti.

    2. SAVAŞ RİSKİ VE FAİZ SİNYALİ ALTINI VURDU

    ABD-İran arasında çatışmaların yeniden tırmanma tedirginliği ve FED tutanaklarında faiz artırma sinyali verilmesinin ardından ons altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.026 dolara kadar geriledi. Çarşamba günü 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören altın, daha sonra 4.058 dolarda dengeledi.

    GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

    FED tutanakları öncesinde kritik 6.200 TL seviyesinin üzerinde denge arayışını sürdüren gram altın, jeopolitik risk ve faiz endişeleriyle düşüşe geçti. Gram altın dün kapanışta 6.059 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde ise 6.114 TL'de işlem görmeye devam ediyor.

    KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

    Kapalıçarşı piyasasında da sert düşüşler yaşanıyor. Kuyumcularda gram altın akşam saatlerinde 6.109 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde ise yüzde 1,33 kayıpla 6.166 TL'den satılmaya devam ediyor.

    Çeyrek altın 10 bin 38 TL, yarım altın 20.046 TL, tam altın ise 39.968 TL seviyesinde satılıyor.