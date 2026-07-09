2 dev bankadan petrol tahmini

Goldman Sachs ve Citigroup petrol piyasalarında yeniden başlayan dalgalanmalara yönelik olarak hem fiyat hem de arzla ilgili açıklamalarda bulundular.

2 BANKADAN TAHMİN

Goldman petrol piyasalarında olası arz sorunlarına dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığını yeniden aksatabilecek gerilimler nedeniyle sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Bankaya göre, Basra Körfezi'ndeki ham petrol üretimi haziran ayında savaş öncesi seviyelerin yaklaşık 10,5 milyon varil/gün altında kaldı.

Bankaya göre müzakerelerin sürmesi halinde temmuz sonuna kadar sevkıyatlar toparlanabilir. Ancak gerilimin tırmanması halinde petrol akışı yeniden azalır.

2027 TAHMİNİ 65 DOLAR

Citigroup ise Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama varil başına 75 dolar olmasını bekliyor. Brent petrolün 2026'nın dördüncü çeyreğinde ortalama 70 dolar olmasını öngören bankaya göre 2027 yılın petrol 65 dolar seviyesine gelecek.