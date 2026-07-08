Giriş Tarihi: 8.07.2026 12:48

2026 Yılının Bugüne Kadar Gerçekleşen En Büyük Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı

Türkiye’nin en köklü ve en büyük filo kiralama şirketlerinden Intercity’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 4,9 milyar TL boyutundaki halka arza 726 bin yatırımcıdan toplam 7,8 milyar TL’ye ulaşan talep geldi. Güçlü yatırımcı ilgisiyle karşılaşan şirketin halka arzı, 2026 yılının bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzı oldu.