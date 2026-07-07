Fonlara yönelik düzenleme geliyor

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) işleyişini kökten değiştiren düzenleme için düğmeye basıldı. Yeni düzenlemeyle, takas süreçleri sadeleşecek. Operasyonel riskler azalacak. Teminat sistemi daha güçlü hale gelecek.

TEFAS LİMİTİ GELECEK

Yeni sistemde, TEFAS'ta her fonun nakit akışı birbirinden ayrışacak. Hangi fonun hangi nakit hareketini oluşturduğu net biçimde izlenebilecek. İşlem limiti, fonlama limiti ve otomatik kredi kalktı. Bunların yerine TEFAS limiti geldi.

İşte düzenleme ile yapılacak yenilikler

Buna göre, fon alım emirlerinde; üyenin kullanılabilir TEFAS limiti kontrol edilecek. Limit dahilindeki emirlerde yalnızca belirlenen teminat oranı yeterli olacak.

Limit aşılırsa aşan kısmın tamamı için yüzde 100 teminat gerekecek.

Yeterli teminat yoksa emir sisteme alınsa bile işleme başlamayacak.

Teminat tamamlandığında emir aktif hale gelecek. TEFAS limiti içerisindeki fon alımlarında yüzde 25 teminat yeterli olacak.

Limit üzerindeki her emir için yüzde 100 teminat zorunlu olacak.

Bir ay içerisinde üç farklı iş gününde temerrüde düşülmesi halinde; FDK kaynaklıysa; 5 iş günü fon alım emri gönderilemeyecek. Operatör kaynaklıysa; ilgili fonun TEFAS üzerinden satışı durdurulabilecek. SPK'ya bilgi verilecek.