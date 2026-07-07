6 dev bankadan altın fiyatı tahmini

Altın fiyatları, son aylarda küresel gelişmelere paralel olarak hareketli bir grafik çiziyor. ABD istihdam verilerinden destek bulan altın, yön bulmaya çalışıyor. Piyasalar FED'in faiz artırım olasılığını yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Büyük bankalardan ise altın fiyatlarına yönelik önemli tahminler geldi.

Geçtiğimiz hafta gelen veriler ABD'de haziran ayında iş büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Bu da yakın vadeli faiz artırım beklentilerini rafa kaldırdı. Piyasalarda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığı yaklaşık %50 olarak fiyatlanıyor.

6 DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

GOLDMAN SACHS

Banka bu yıl sonu için beklentisini ons başına 4 bin 900 dolar olarak açıklamıştı. Merkez bankası alımları ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğilimi bankanın tahminlerinde etkili oldu.

BANK OF AMERİCA

Bank of America 2026'nın dördüncü çeyreği için tahminini ons başına 4.800 dolar olarak açıkladı. Banka verdiği fiyata gerekçe olarak yatırımcı talebindeki yavaşlamayı ve Fed kaynaklı baskıların artmasını gösterdi. Böylelikle kurum, kısa vadeli beklentisini aşağı yönlü revize etti.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley 2026'nın ikinci yarısında ons başına 5.200 dolar öngörüyor. Bankaya göre bu seviyenin gerçekleşebilmesi için altın ETF'lerine çok daha güçlü para girişleri gerekiyor.

UBS

UBS, piyasaların Fed politikası, dolar üzerindeki baskı ve merkez bankalarının altın alımlarını yeniden fiyatlamasıyla altının 12 ay içinde ons başına 5.200 dolar seviyesine ulaşılabileceğini ön görüyor.

DEUTSCHE BANK

Banka yılın ikinci yarısına için beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Deutsche Bank'e göre, altın 2026'nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar olacak. Buna göre üçüncü çeyrekte fiyatların 4.300 dolar/ons seviyesine gerilemesi, ardından dördüncü çeyrekte 4.800 dolar/ons seviyesine toparlanması bekleniyor.

JPMORGAN

JPMorgan, 9 Haziran'da yaptığı değerlendirmede altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğine dair görüş bildirmişti. Ancak bu tahminlerini aşağı yönlü revize etti. banka, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor.