Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi pay piyasalarını pozitif etkilemişti.

Yeni haftada teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla küresel piyasalarda risk algısı yüksek kalmaya devam ediyor. Öte yandan Politika yapıcıların faiz oranlarına ilişkin beklentilerine dair daha fazla ip ucu elde etmek için bu hafta gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilecek.

Bu hafta jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Şirketlerin açıklayacakları bilançoların da yatırımcıların odağında olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu ülke bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla South Dakota eyaletinde yaptığı konuşmada İran'ın anlaşmaya varmayı "çok istediğini" savunarak, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için yapılan devlet töreni kapsamında Tahran yönetimine "bir hafta izin verdiğini" söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 2 baz puan azalışla yüzde 4,47'de, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101 seviyesinde seyrediyor.

Bugün 4 bin 202,13 dolarla 22 Hazirandan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının onsu bu seviyeden gelen satışlarla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 159 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Analistler, Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinde gerileme olmasına karşın Bankanın sıkı para politikasına devam edeceğine dair öngörülerin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

Uluslararası yatırım bankalarının altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini aşağı yönlü güncellemesi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

OPEC+ grubunun ağustos ayından itibaren petrol üretim hedeflerini bir kez daha artırma kararı aldığına dair haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın hemen altında 72 dolarda seyrediyor.

NEW YORK BORSASI PERŞEMBE GÜNÜ KARIŞIK SEYRETTİ

Söz konusu gelişmelerle New York borsası, teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle perşeme günü karışık seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken, S&P 500 endeksi 7.483,24 puanda yatay seyretti. Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

ABD'de piyasalar, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla 3 Temmuz Cuma günü kapalıydı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

ABD'de beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla cuma günü bölgede pozitif hava hakimdi.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde, haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere'de de hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en zayıf performansı sergiledi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerinde görülen gerilemelerle özellikle Japonya ve Güney Kore borsalarındaki düşüşler öne çıktı.

Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix'in hisseleri bugün yüzde 2,9 değer kaybetti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,2 artışla 46,8030'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 46,8180'den işlem görüyor.

Öte yandan Beyaz Saray açıklamasına göre, ABD Başkanı Trump Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmeleri için salı günü Ankara'ya ulaşacak.

Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, temmuz ayı sentix yatırımcı güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM hizmet sektörü PMI

18.00 Türkiye, haziran fiyat gelişmeleri raporu