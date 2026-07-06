JPMorgan’dan altın tahmini

Altın fiyatları faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve merkez bankalarının alımları ile yükselişine yeniden devam etmeye başladı. Ancak, dünyaca ünlü banka JPMorgan, altın için daha önce açıkladığı yükseliş beklentilerinin aksine tahminlerini düşürdü.

TALEP AZALABİLİR

Altın geçtiğimiz hafta yüzde 2'den fazla değer kazanırken JPMorgan, gelecek dönem için daha kötümser bir tahminde bulundu. Banka, 9 Haziran'da yaptığı değerlendirmede altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini öngörüyordu.

Banka, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, piyasadaki önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

Tahminlerdeki güncellemenin temel nedeni olarak kurum talep tarafına dikkat çekti. JPMorgan'a göre, altın alımlarını destekleyen kilit sektörlerden gelecek talep beklenenden daha zayıf olacak.

DAHA ÖNCEKİ TAHMİNİNDE 6.300 DOLAR BEKLENİYORDU

Bankanın daha önceki tahmininde 2026 sonunda altının 6.300 dolara ulaşması bekleniyordu. Buna gerekçe olarak merkez bankalarının yoğun alımları, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin artması yönündeki beklentiler gösterildi.