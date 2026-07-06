Goldman alüminyum fiyatları için beklentisini açıkladı

Goldman Sachs analistleri alüminyum fiyatlarıan yönelik beklentilerini açıkladılar. Banka analistleri, dördüncü çeyrek beklentisini ton başına 3.200 dolardan 2.950 dolara düşürdü. 2027 yılı için tahminler de belli oldu.

Goldman, Emirates Global Aluminium'un Al Taweelah tesisinde tam üretime 2027'nin 1. çeyreği sonuna kadar geri döneceğini öngörüyor.

Banka notunda Orta Doğu'nun daha hızlı toparlanacağını ifade ediyor. Senaryonun bu şekilde gerçekleşmesi ihtimali üzerine banka, 2026 arz tahminine 620 bin ve 2027 tahminine 920 bin ekledi.

Banka, 2026 yılı için öngördüğü açığı 100 bine düşürürken, 2027 yılı için tahmin edilen fazlalığı 1,5 milyon tona çıkardı.

Goldman, stokların 2027 yılına kadar yeniden oluşmasını ve bunun da izabe tesislerinin marjlarının son dönemdeki yüksek seviyelerden normale dönmesini bekliyor.