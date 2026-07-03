TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, memur, emekli, asgari ücretliye yapılacak zam oranından, kira artışlarına kadar birçok kesimi yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarını açıkladı.

HAZİRAN AYI TÜFE BELLİ OLDU

Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 yükseldi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %35,45 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %35,45 artış, ulaştırmada %31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,17 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,17 artış, ulaştırmada %0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 1,04 artması bekleniyor. Ankette ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.

TCMB'NİN BEKLENTİLERİ DE İŞARET EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran TÜFE beklentisi yüzde 1,36 olarak şekillendi.

TCMB anketine katılan piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ BU VERİDE

Haziran ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaş artışının netleşmesi açısından kritik önem taşıyordu. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle kesinleşti.