    Apara Ekonomi Temmuz kira zam oranı belli oldu
    Giriş Tarihi: 3.07.2026 11:11

    Temmuz kira zam oranı belli oldu

    Temmuz kira zam oranı belli oldu
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    Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasının ardından belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı sözleşmelerini güncelleyecekler için yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında kira zammı için belirlenen oran ne kadar oldu? İşte ev sahibi ve kiracılar için örnek hesaplama…

    Kira zam oranı 2026 için yeni oran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı etkileyecek olan zam oranı ortaya çıktı. Ev sahipleri en fazla ne kadar zam yapabilecek? İşte örnek hesaplama…

    TEMMUZ 2026 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

    TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşmişti.

    Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

    KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Kira artış hesabında kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.

    TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

    Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
    Kira artış oranı: %32,03
    Artış tutarı: 9,609 TL
    Yeni aylık kira bedeli: 39,609 tl