Temmuz kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranı 2026 için yeni oran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı etkileyecek olan zam oranı ortaya çıktı. Ev sahipleri en fazla ne kadar zam yapabilecek? İşte örnek hesaplama…

TEMMUZ 2026 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşmişti.

Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış hesabında kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira artış oranı: %32,03

Artış tutarı: 9,609 TL

Yeni aylık kira bedeli: 39,609 tl