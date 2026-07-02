Petrol piyasasında beklentiler değişti

OCBC Group Research, küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerinin yeniden güçlendiğini belirtti. Kurum, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin normalleşmesiyle birlikte Brent petrol fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Singapur merkezli banka, özellikle 2027 yılına kadar olan çeyreklik Brent tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeye gitti.

BRENT PETROL TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yapılan revizyona göre OCBC, Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor. Bu seviye, daha önceki 85 dolarlık tahminin altında yer alıyor.

Banka ayrıca:

2026 dördüncü çeyrek tahminini 80 dolardan 75 dolara,

2027 ilk çeyrek beklentisini 75 dolardan 73 dolara,

2027 ikinci çeyrek beklentisini ise 75 dolardan 71 dolara düşürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NORMALLEŞME FİYATLARI BASKILIYOR

OCBC stratejistlerine göre, ABD-İran mutabakat muhtırası sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği yeniden artış gösterdi. Bu durum, petrol akışlarının hızlanmasına ve arz endişelerinin azalmasına yol açtı.

Stratejistler, akışların hızlı şekilde normale dönmesinin ham petrol fiyatlarını çatışma öncesi seviyelere çektiğini ve piyasada "arz fazlası" anlatısını yeniden güçlendirdiğini ifade etti.

Küresel petrol fiyatları, üst üste üçüncü işlem gününde de düşüş kaydetti. Brent petrol ve ABD Batı Teksas (WTI) türü ham petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Perşembe günü itibarıyla:

Brent petrol %1,1 düşüşle 70,80 dolar,

WTI petrol %1,5 düşüşle 67,58 dolar seviyesine indi.

Önceki seansta da her iki kontrat yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmişti.

KATAR'DAN GELEN AÇIKLAMALAR ETKİLİ OLDU

Petrol fiyatlarındaki gerilemede Katar'dan gelen diplomatik mesajlar da etkili oldu. Açıklamalarda, İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, X üzerinden yaptığı paylaşımda, haziran ayında savaşı sonlandıran mutabakatla bağlantılı konularda "olumlu ilerleme" sağlandığını ifade etti. Ancak tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına yakın olduğuna dair net bir işaret bulunmadığı da vurgulandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği en stratejik enerji koridorlarından biri olarak biliniyor. Bölgedeki her türlü jeopolitik gelişme, küresel petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor