    Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri belli oldu
    Giriş Tarihi: 2.07.2026 15:12

    Merkez Bankası rezervleri belli oldu

    Merkez Bankası rezervleri belli oldu
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 26 Haziran haftasında 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 149 milyar 205 milyon dolara geriledi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Haziran haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

    Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 205 milyon dolara düştü.

    DÖVİZ REZERVLERİNDE 5,3 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

    TCMB'nin brüt döviz rezervleri de haftalık bazda geriledi.

    26 Haziran itibarıyla brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalışla 59 milyar 511 milyon dolardan 54 milyar 251 milyon dolara indi.

    ALTIN REZERVLERİ DE DÜŞTÜ

    Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de gerileme yaşandı.

    19 Haziran haftasında 97 milyar 685 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 26 Haziran itibarıyla 2 milyar 731 milyon dolar azalarak 94 milyar 954 milyon dolara geriledi.

    Böylece hem döviz hem de altın rezervlerinde yaşanan gerilemeyle birlikte TCMB'nin toplam rezervleri son bir haftada yaklaşık 8 milyar dolar azalmış oldu.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    27.03.2026100.04955.290155.339
    17.04.2026112.64761.821174.467
    26.05.2026105.99253.234159.226
    05.06.2026105.17054.254159.424
    12.06.202698.95753.124152.081
    19.06.202697.68559.511157.196
    26.06.202694.95454.251149.205