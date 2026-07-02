Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Haziran haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 205 milyon dolara düştü.

DÖVİZ REZERVLERİNDE 5,3 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

TCMB'nin brüt döviz rezervleri de haftalık bazda geriledi.

26 Haziran itibarıyla brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalışla 59 milyar 511 milyon dolardan 54 milyar 251 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ DE DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de gerileme yaşandı.

19 Haziran haftasında 97 milyar 685 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 26 Haziran itibarıyla 2 milyar 731 milyon dolar azalarak 94 milyar 954 milyon dolara geriledi.

Böylece hem döviz hem de altın rezervlerinde yaşanan gerilemeyle birlikte TCMB'nin toplam rezervleri son bir haftada yaklaşık 8 milyar dolar azalmış oldu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):