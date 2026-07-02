Kahve fiyatları 5 ayın zirvesinde

Küresel kahve piyasasında fiyatlar, üretim merkezlerinde yaşanan iklimsel sorunların etkisiyle yükselişini sürdürdü. Özellikle Brezilya ve Vietnam kaynaklı hasat endişeleri, fiyatları son beş ayın zirvesine taşıdı.

Robusta kahve vadeli kontratları yüzde 2,6 artışla metrik ton başına 3.868 dolara yükselirken, işlem gününde 3.920 dolarlık beş aylık zirve seviyesi test edildi.

VİETNAM'DA ÜRETİM BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

En büyük robusta üreticisi Vietnam'da 2026-2027 sezonuna ilişkin beklentilerin zayıflaması fiyatlamalarda etkili oldu. Düzensiz yağışlar ve aşırı sıcaklıklar, bitki hastalıklarını artırarak üretim üzerinde baskı oluşturuyor.

Vietnam hükümetinin verilerine göre ülkenin 2026'nın ilk yarısındaki kahve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 1,1 milyon metrik tona ulaştı. Buna rağmen üretim görünümüne dair endişeler sürüyor.

BREZİLYA VE AVRUPA'DA KURAKLIK ENDİŞESİ

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'da hasat gecikmeleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Eski mahsul stoklarındaki daralma da piyasayı destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Avrupa'da ise sıcak ve kurak hava koşullarının üretimi sınırlayacağı beklentisi, özellikle şeker piyasasında fiyatların güçlü kalmasına neden oluyor.

ŞEKER VE KAKAO PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR

Beyaz şeker fiyatları ton başına 490 dolara çıkarak dokuz buçuk ayın zirvesini gördü ve ardından 486,60 dolar seviyesine geriledi. Ham şeker fiyatları ise yüzde 0,1 artışla libre başına 15 sente yükseldi.

Kakao tarafında ise Londra vadeli işlemleri yüzde 0,65 düşüşle ton başına 3.792 sterline geriledi. New York kakao kontratları da yüzde 0,3 düşüşle 5.079 dolar seviyesine indi.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ HIZI YAVAŞLIYOR

Analistler, kahve fiyatlarındaki son yükselişin kısa vadede ivme kaybettiğini değerlendiriyor. Ancak özellikle Fildişi Sahili'nde 2026-2027 sezonuna yönelik düşük üretim beklentileri, fiyatları destekleyen temel faktör olmaya devam ediyor.