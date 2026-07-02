Japon tahvillerinden 3 yılın en büyük yabancı çıkışı

Japon devlet tahvillerinde yabancı yatırımcı çıkışı Haziran ayında son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre 26 Haziran'a kadar olan dönemde net satışlar 3,12 trilyon yen (19,2 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Bu rakam, Ocak 2023'ten bu yana görülen en büyük aylık çıkış olarak öne çıktı. Toplam 22,1 trilyon yenlik tahvil vadesinin dolması da satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

Yenin değer kaybı, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) tahvil piyasasındaki rolünü azaltması ve hükümetin harcama planları da piyasadaki zayıf görünümü destekledi. Uzmanlar, artan arz ve değişen para politikası nedeniyle Japon devlet tahvillerine bakışın yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan bazı analistler, BOJ'un tahvil alımlarını azaltma sürecine ara vermesinin piyasalarda kısmi bir dengelenme yaratabileceğini ve yen cinsi varlıklara ilgiyi yeniden artırabileceğini belirtiyor.