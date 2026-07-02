Çip hisselerindeki yükseliş sürdürülemez olabilir

Stratejistler, bu sürecin nasıl ilerleyebileceğine dair iki farklı senaryo ortaya koyuyor. En iyimser senaryoda, yapay zekâ alanındaki "hiper ölçekleyici" şirketler ve model geliştiricileri, teknolojiyi daha verimli şekilde ticarileştirerek gelirlerini artırabilir. Bu durum, sektöre yapılan yüksek yatırımların karşılığını almasını sağlayabilir.

Daha olumsuz senaryoda ise çip üreticileri, kısa vadede güçlü performans sergilese bile bu durum müşterileri üzerinde baskı yaratabilir. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin harcama iştahının azalması, uzun vadede çip talebini sınırlayabilir.

Raporda ayrıca, iki sektör arasındaki fark kapanmazsa bunun piyasalarda "güven sorunu" yaratabileceğine dikkat çekildi.

Son dönemde yatırımcıların çip hisselerindeki sert yükseliş sonrası temkinli hale geldiği ve sektörün bir balon içinde olup olmadığı sorusunun yeniden gündeme geldiği görülüyor. Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin ikinci çeyrekte yaklaşık %90 yükselmesine rağmen, piyasada yön arayışının arttığı belirtiliyor.

Ayrıca çip hisselerinden çıkışın hızlanıp büyük ölçekli teknoloji şirketlerine yönelimin başladığına dair ilk işaretler de dikkat çekiyor. Aynı gün içinde Meta ve Alphabet gibi şirketleri içeren endeks yükselirken, yarı iletken hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.