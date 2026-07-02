Çin’in demir cevheri hamlesi küresel piyasaları sarstı

Küresel emtia piyasalarında gözler yeniden Çin'e çevrildi. Pekin yönetiminin stratejik hamleleri, demir cevheri ticaretinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

China Mineral Resources Group tarafından yayımlanan yeni yönlendirme, piyasalarda güçlü bir etki yarattı. Yerel çelik üreticilerine, 15 Temmuz itibarıyla Fortescue'ya ait bazı düşük kaliteli demir cevheri ürünlerinin alınmayacağı bildirildi.

VADELİ İŞLEMLERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Gelişmenin ardından arz daralması beklentisi güçlenirken yatırımcılar alıma yöneldi. Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratları yükseliş kaydetti.

Singapur Borsası'nda da benzer bir tablo oluştu. Kontrat fiyatlarında görülen artış, piyasalarda kısa vadeli iyimserliği artırdı.

LİMAN STOKLARI ENDİŞE YARATIYOR

Öte yandan Çin limanlarındaki yüksek demir cevheri stokları dikkat çekiyor. Özellikle Fortescue'ya ait ürünlerde biriken milyonlarca tonluk stok, piyasalarda arz fazlası endişesini canlı tutuyor.

Steelhome verilerine göre limanlardaki toplam stoklar milyonlarca tona ulaşırken, bu durum fiyat hareketlerini baskılayan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

DİĞER EMTİA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Demir cevheri dışındaki emtia kalemlerinde de dalgalı bir görünüm hakim. Kömür ve çelik ürünlerinde genel olarak zayıf ya da karışık bir seyir izleniyor.

Çelik göstergeleri ve türev ürünlerdeki hareketler, küresel sanayi talebine yönelik belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor.