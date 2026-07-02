Brent için 75 dolar beklentisi

UBS, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışındaki normalleşme ve azalan jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrol fiyat tahminlerini aşağı çekti. Banka, 2026 ortalamasını 84 dolar, 2027 beklentisini ise 75 dolar olarak güncelledi.

UBS'TEN BRENT PETROL İÇİN YENİ FİYAT GÖRÜNÜMÜ

İsviçre merkezli UBS, küresel petrol piyasasına ilişkin beklentilerini revize ederek Brent petrol tahminlerinde aşağı yönlü güncelleme yaptı. Banka, daha önceki projeksiyonlara kıyasla enerji piyasasında risk priminin zayıfladığını vurguladı.

Yeni tahminlere göre UBS, 2026 yılı için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 84 dolara indirdi. Bu seviye, önceki beklentinin yaklaşık 9 dolar altında bulunuyor.

2027 yılı için yapılan revizyonda ise daha belirgin bir düşüş dikkat çekiyor. Banka, 85 dolarlık önceki tahminini 75 dolara çekerek orta vadeli fiyat beklentisini aşağı yönlü güncelledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE JEOPOLİTİK RİSKLERDE NORMALLEŞME ETKİSİ

UBS'nin revizyonunda en önemli faktörlerden biri, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji taşımacılığındaki toparlanma oldu. Bölgedeki akışın istikrara kavuşması, petrol fiyatlarında oluşan jeopolitik risk primini zayıflattı.

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi de piyasalardaki tansiyonu düşüren unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmeler, petrol vadeli işlemlerinde aşağı yönlü baskıyı artırdı.

ARZ TOPARLANMASI FİYATLARI BASKILIYOR

UBS, küresel arz tarafındaki hızlı toparlanmanın fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu belirtiyor. Artan üretim ve stok dinamiklerindeki değişim, beklenen sıkışıklığın oluşmasını engelliyor.

Banka ayrıca Körfez bölgesindeki yüzer petrol rezervlerinin normalleşmesinin de fiyatlar üzerinde dengeleyici etki yarattığını ifade ediyor. Bu durum, kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlıyor.

2026'NIN İKİNCİ YARISINDA SINIRLI TOPARLANMA BEKLENTİSİ

UBS, Brent petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında yaklaşık 80 dolar seviyesine doğru sınırlı bir toparlanma gösterebileceğini öngörüyor.

Ancak banka, bu toparlanmanın güçlü bir trend haline gelmesinden ziyade dengelenme süreci olacağını düşünüyor. Arz ve talep tarafındaki eş zamanlı hareketler fiyatların bant içinde kalmasına yol açabilir.

2027 GÖRÜNÜMÜ: DAHA ZAYIF FİYAT PATİKASI

2027 yılına ilişkin 75 dolarlık tahmin, piyasada kalıcı arz sıkışıklığı yerine daha kontrollü bir denge senaryosuna işaret ediyor.

Talep artışı fiyatları destekleyebilecek olsa da, arzın hızlı şekilde devreye girmesi yukarı yönlü potansiyeli sınırlıyor. Bu nedenle UBS, orta vadede daha düşük fiyat bandının geçerli olabileceğini değerlendiriyor.

PETROL PİYASASINDA YENİ DENGE ARAYIŞI

Genel tablo, petrol piyasasının savaş kaynaklı risk priminden çıkarak yeniden arz-talep dengesine odaklandığını gösteriyor. Jeopolitik gelişmeler hâlâ etkili olsa da fiyatlamalarda belirleyici güç artık arz dinamikleri.

UBS'ye göre Brent petrol, önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı trafiği, Körfez rezerv hareketleri ve küresel talep görünümü arasında dalgalı bir seyir izlemeye devam edecek.