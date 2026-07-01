İmalat PMI haziranda 47,1’e geriledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında 47,1 seviyesine geriledi.

Mayıs ayında 49,8 olan endeks, böylece yeniden 50 eşik değerinin altına inerek sektörde daralmayı işaret etti.

PMI verilerinde 50'nin altındaki seviyeler sektörde bozulmaya, 50'nin üzeri ise iyileşmeye işaret ediyor.

ÜRETİMDE YAVAŞLAMA YENİDEN BAŞLADI

Haziran ayında üretimde yeniden düşüş kaydedildi.

Anket katılımcıları, üretimdeki yavaşlamada Orta Doğu'daki savaşın yarattığı belirsizlik, yeni siparişlerdeki gerileme ve fiyat artışlarının etkili olduğunu belirtti.

YENİ SİPARİŞLERDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Toplam yeni siparişlerde haziran ayında belirgin bir azalma yaşandı.

Özellikle mayısta artış gösteren yeni ihracat siparişlerinin yeniden düşüşe geçmesi, bu gerilemede etkili oldu.

Zayıf talep koşulları, firmaların üretim kararlarını da doğrudan etkiledi.

İSTİHDAM VE SATIN ALMALAR GERİLEDİ

Yeni siparişlerdeki zayıflamaya paralel olarak satın alma faaliyetleri yeniden düşüşe geçti.

Firmaların istihdam azaltma eğilimini sürdürdüğü de dikkat çekti.

Ayrıca hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalış yaşandı.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Girdi maliyetleri enflasyonu, kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Buna rağmen Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ham madde ve enerji maliyetlerinde yukarı yönlü baskı sürdü.

Nihai ürün fiyatları enflasyonu da yılbaşından bu yana en düşük seviyesine indi.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

İSO Sektörel PMI verilerine göre haziran ayında 10 sektörden yalnızca 2'sinde üretim artışı görüldü.

Kimyasal, plastik ve kauçuk ile kara ve deniz taşıtları sektörleri yeniden büyüme bölgesine geçerken, gıda ürünleri sektöründe en belirgin yavaşlama yaşandı.

Yeni siparişlerde artış gösteren tek sektör kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler oldu.

TEDARİK ZİNCİRİNDE KISMİ İYİLEŞME

Tedarikçi teslimat süreleri haziran ayında uzamaya devam etti ancak artış hızı şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ağaç ve kağıt ürünleri sektörü ise tedarik performansında anket tarihinin en güçlü iyileşmesini kaydetti.

ZAYIFLAMANIN NEDENİ JEOPOLİTİK

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, imalat sektöründeki zayıflamanın temel nedeninin Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler olduğunu vurguladı.

Harker, "Yeni siparişlerdeki zayıf seyir üretimi yeniden aşağı çekti. Jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemde toparlanma ihtimali bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.