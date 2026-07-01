Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe satış ağırlıklı bir görünümle başladı.

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 11,37 puan ve yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puana geriledi.

DÜNKÜ KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Dün de satış baskısının etkili olduğu BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 düşüşle 14.121,83 puandan tamamlamıştı.

Böylece endeks, yeni güne zayıf bir görünümle başlamış oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında ise farklı bir ayrışma dikkat çekti.

Orman, kâğıt ve basım sektörü yüzde 1,25 ile en çok yükselen sektör olurken, turizm endeksi yüzde 1,23 ile en fazla düşen sektör oldu.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

Taraflar arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

İran tarafının görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek ABD'li üst düzey yetkililerle temasları reddettiğine dair haber akışı, piyasalarda temkinli duruşu güçlendirdi.

FED BEKLENTİLERİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi, küresel risk iştahını baskılayan ana unsurlar arasında yer alıyor.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün yapacağı açıklamaları da yakından takip ediyor. Ancak Warsh'ın net bir yönlendirme yapmaktan kaçınabileceği ve açıklamaların sınırlı etki yaratabileceği değerlendiriliyor.

ŞİRKET BİLANÇOLARI DESTEK OLABİLİR

Öte yandan yaklaşan bilanço sezonunda şirketlerden güçlü finansal sonuçlar gelmesi beklentisi, satış baskısını sınırlayan unsurlar arasında öne çıkıyor.

Analistler, bu durumun jeopolitik riskler ve faiz beklentilerinden kaynaklanan baskıyı kısmen dengeleyebileceğini belirtiyor.

BUGÜN KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistlere göre bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verisi, küresel tarafta ise dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ile ABD ADP özel sektör istihdam raporu piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

TEKNİK GÖRÜNÜM

BIST 100 endeksinde teknik seviyeler şu şekilde öne çıkıyor:

Destek: 14.000 – 13.900

Direnç: 14.200 – 14.300