Kriptoda rekor satış dalgası

Kripto para piyasasında satış baskısı hız kazandı. Bitcoin 60 bin dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam ederken, Ether, Dogecoin ve birçok büyük altcoin değer kaybetti. Analistler, güçlenen ABD doları, zayıf zincir üstü (on-chain) talep ve Strategy'nin olası büyük Bitcoin satış planının piyasadaki temkinli havayı artırdığına işaret ediyor.

STRATEGY'NİN SATIŞ PLANI PİYASAYI BASKILIYOR

Piyasalardaki son düşüşte öne çıkan gelişmelerden biri, Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından Strategy'nin yeni sermaye planı kapsamında 1 milyar doların üzerinde Bitcoin satışı gerçekleştirebileceğine yönelik beklentiler oldu.

Şirketin olası satış planı, uzun süredir Bitcoin satmayacağı yönündeki yaklaşımıyla bilinen kurucu Michael Saylor'ın stratejisinde önemli bir değişim olarak değerlendirilirken, yatırımcıların risk iştahını da olumsuz etkiledi.

BİTCOİN EFT'LERİ EN KÖTÜ AYINA HAZIRLANIYOR

Bitcoin borsa yatırım fonları, iki yıl önce piyasaya sürüldüklerinden bu yana en kötü çekim ayını yaşamaya hazırlanıyor. Bloomberg'in aktardı bilgilere göre yatırımcılar Haziran'da 13 fondan 4,1 milyar dolardan fazla para çekti. Sadece BlackRock'ta gerçekleşen çekimler 3 milyar doları buldu.

DOLARDAKİ GÜÇLENME KRİPTOYU ZORLUYOR

Analistlere göre Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle ABD dolarının küresel çapta güç kazanması, riskli varlıklara yönelik talebi azaltıyor.

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan Bitcoin ve diğer kripto varlıkları uluslararası yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirirken, piyasadaki satış baskısını da artırıyor.

ON-CHAIN VERİLER TALEBİN ZAYIF KALDIĞINI GÖSTERİYOR

Zincir üstü veriler de piyasadaki zayıf görünümü destekliyor. Aktif cüzdan sayısı, transfer hacmi ve işlem ücretleri gibi göstergelerde belirgin bir toparlanma görülmezken, fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen yeni alıcı girişinin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, güçlü bir talep oluşmadığı sürece kripto para piyasasında toparlanmanın zorlaşabileceğini değerlendiriyor.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Haftalık bazda Ether yaklaşık yüzde 8'in üzerinde değer kaybederken, XRP yüzde 7'nin üzerinde geriledi. Dogecoin ise yaklaşık yüzde 12 ile büyük kripto paralar arasında en sert düşüşü yaşayan varlıklardan biri oldu.

Bitcoin ise yaklaşık 59 bin 500 dolar seviyesinde işlem görerek psikolojik 60 bin dolar eşiğinin altında kalmayı sürdürdü.