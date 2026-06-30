Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin dış ticaretinde mayıs ayında hem ihracat hem de ithalat geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre, mayısta ihracat yüzde 9,5, ithalat ise yüzde 10,8 azaldı. Buna karşın dış ticaret açığında daralma yaşanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi.

MAYISTA İHRACAT 22,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan verilere göre, 2026 yılı mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolara, ithalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolara geriledi.

Ocak-mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artışla 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat da yüzde 1,1 yükselişle 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 15,6 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,9'dan yüzde 80'e yükseldi.

Buna karşılık yılın ilk beş ayında dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 42 milyar 716 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,9'dan yüzde 72,2'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 525 MİLYON DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç hesaplandığında mayıs ayında ihracat yüzde 11,5 azalışla 20 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,2 düşüşle 21 milyar 25 milyon dolar oldu.

Bu dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 525 milyon dolar olarak hesaplanırken, dış ticaret hacmi yüzde 13,9 azalarak 41 milyar 525 milyon dolara geriledi.

Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 97,5 olarak gerçekleşti.

İHRACATTA İMALAT SANAYİ ÖNE ÇIKTI

Ekonomik faaliyetlere göre değerlendirildiğinde mayıs ayında toplam ihracatın yüzde 94,5'i imalat sanayi, yüzde 3,3'ü tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 1,6'sı ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinden gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu.

İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre mayıs ayında ithalatın yüzde 72,7'sini ara malları, yüzde 13,4'ünü sermaye malları, yüzde 13,8'ini ise tüketim malları oluşturdu.

Yılın ilk beş aylık döneminde ise ara mallarının ithalattaki payı yüzde 71,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,1 olarak kaydedildi.

ALMANYA İHRACATTA, RUSYA İTHALATTA İLK SIRADA

Mayıs ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 714 milyon dolar ile Almanya oldu. ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya Almanya'yı takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ise 3 milyar 758 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Çin, Almanya, ABD ve İtalya diğer öne çıkan ülkeler oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta Almanya, ithalatta ise Çin ilk sırada yer aldı.

TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU VE SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Mayıs ayında imalat sanayi ihracatının içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayi ithalatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 11,8 oldu.

MEVSİMSEL VERİLERDE SINIRLI GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 0,8, ithalat ise yüzde 1,9 azaldı.