Alüminyum fiyatlarında 2008’den bu yana en sert aylık düşüş

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'da kesintiye uğrayan arzın yeniden normale döneceği beklentisiyle Haziran ayında yüzde 15'in üzerinde değer kaybederek Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılacağı yönündeki beklentiler, bölgeden yapılacak alüminyum sevkiyatlarının yeniden hız kazanacağı öngörüsünü güçlendirdi.

Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Orta Doğu'da arz risklerinin azalması, çatışmaların etkisiyle yükselen fiyatların büyük bölümünün geri çekilmesine neden oldu.

ÇİN'İN İHRACATI VE ALÜMİNA SEVKİYATLARI ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki gerilemede yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, Çin'in rekor seviyelere ulaşan alüminyum ihracatı ile alümina stoklarının yeniden oluşturulmasına yönelik sevkiyatlar da belirleyici rol oynadı.

Ayrıca piyasada yakın vadeli kontratların ileri vadeli kontratların altına gerilemesi, arz sıkışıklığına yönelik endişelerin önemli ölçüde azaldığına işaret etti.

GÜÇLÜ DOLAR TALEP GÖRÜNÜMÜNÜ BASKILIYOR

Öte yandan ABD dolarındaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler, baz metal piyasalarında talep görünümünü zayıflatan unsurlar arasında yer aldı.

LME'DE AYLIK KAYIP YÜZDE 15'İ AŞTI

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı gün içinde yüzde 0,5 yükselerek 3.103 dolara kadar çıksa da, aylık bazda yüzde 15,4'lük değer kaybıyla Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor.