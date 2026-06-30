    Apara Ekonomi Altın düşüşe geçti
    Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:36

    Altın düşüşe geçti

    Altın düşüşe geçti
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    Altın fiyatları, ABD makroekonomik verilerinden gelen sinyallerle faiz artırım endişelerinin körüklenmesi nedeniyle sert kayıplar yaşadı. Ons altın son 8 ayın en düşük seviyelerini test ederken Ekim 2008'den bu yana en sert aylık kaybını yaşadı. Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı ne kadar oldu?

    Altın fiyatları Orta Doğu kaynaklı risklerin ekonomik görünümü bozması ve enflasyon endişelerini derinleştirmesiyle rekor kayıplara imza attı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara geriledi. Gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalara ilişkin detaylar…

    ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

    Ons altın bu ay %12'den fazla, bu çeyrekte ise yaklaşık %15 değer kaybetti. Değer kayıplarının ise yükselen enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun tüm dünyada bir süre daha yüksek seyretme ihtimali.

    Piyasalar FED tarafından bu yıl üç kez faiz artırımı bekliyor. Yatırımcılar ABD aylık istihdam raporuna odaklandı. CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlanıyor. Öte yandan ABD ve İran'ın bugün Katar'ın Doha kentinde barış görüşmelerine devam etmesi planlanıyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 5.951,21
    SATIŞ: 5.952,09

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 38.852,00
    SATIŞ: 39.281,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 9.753,00
    SATIŞ: 9.873,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 40.418,00
    SATIŞ: 41.029,00