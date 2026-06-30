Altın düşüşe geçti

Altın fiyatları Orta Doğu kaynaklı risklerin ekonomik görünümü bozması ve enflasyon endişelerini derinleştirmesiyle rekor kayıplara imza attı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara geriledi. Gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalara ilişkin detaylar…

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Ons altın bu ay %12'den fazla, bu çeyrekte ise yaklaşık %15 değer kaybetti. Değer kayıplarının ise yükselen enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun tüm dünyada bir süre daha yüksek seyretme ihtimali.

Piyasalar FED tarafından bu yıl üç kez faiz artırımı bekliyor. Yatırımcılar ABD aylık istihdam raporuna odaklandı. CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlanıyor. Öte yandan ABD ve İran'ın bugün Katar'ın Doha kentinde barış görüşmelerine devam etmesi planlanıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.951,21

SATIŞ: 5.952,09

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.852,00

SATIŞ: 39.281,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.753,00

SATIŞ: 9.873,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.418,00

SATIŞ: 41.029,00