TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen: TERA savunma sanayiinde kalıcı aktör olacak

TERA Holding'in savunma sanayiine yönelik yatırımlarının uzun vadeli bir büyüme stratejisinin parçası mı, yoksa şirketlerin değerini artırarak olası bir satışa hazırlamayı amaçlayan finansal bir hamle mi olduğu son günlerde konuşuluyor.

M5 Dergi'ye konuşan TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, TERA Holding bünyesindeki BEST Grup başta olmak üzere savunma şirketlerine ilişkin hedefleri, SAHA EXPO 2026'da duyurulan yeni iş birliklerinin geleceğini ve grubun savunma sektöründeki uzun vadeli planlarını anlattı.

"SAVUNMA SANAYİİNDE KALICI BİR AKTÖR OLACAĞIZ"

Son günlerde TERA Holding'in savunma sanayiinde yaptığı yatırımların finansal amaçlı olduğu, firmaların değerini yükselttikten sonra exit yapılacağına ilişkin iddialar gündeme geliyor. Bu iddialar doğru mu?

Kesinlikle doğru değil. TERA Grubu, stratejik gördüğü alanlarda yatırım yaparak faaliyet gösterdiği sektörlerde uzun vadeli bir vizyonla kalıcı değer üretme anlayışıyla hareket etmektedir. Savunma sanayiindeki yatırımlarımızı da bu yaklaşımla gerçekleştirdik. Sektörde kalıcı bir aktör olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.

TERA Grup bünyesinde faaliyet gösteren BEST GRUP Savunma, yeni nesil meskûn mahal müdahale aracı AŞKAR II'yi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı'nda (BSDA 2026) sergiledi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN YÜKSELİŞİ BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Türk savunma sanayiinin giderek küresel ölçekte önemli bir güç hâline geldiği bir dönemde, yeni yatırımcıların çeşitli iddialar ve söylentilerle baskı altına alınmaya çalışılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Savunma sanayii, ülkemizin iftihar duyduğu bir alan hâline geldi. Bu gelişim, onlarca yıla dayanan bir stratejinin vücut bulmuş hâlidir. Türk savunma sanayii, dünya çapındaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek adımlar attı ve atmaya devam ediyor.

Bu durumun Türkiye'nin iyiliğini istemeyen çevreleri rahatsız etmesi kaçınılmazdır. Sektöre farklı bir perspektifle yaklaşan ve değer katabilecek yeni aktörlerin girmesinden duyulan rahatsızlığın, ortaya atılan iddialara yansıdığı değerlendirilebilir.

SAVUNMA SANAYİİ TERA'NIN MERKEZÎ FAALİYET ALANLARINDAN BİRİ OLACAK

Bu çerçevede TERA Holding neden savunma sektörüne giriyor? Yatırımın kalıcı olduğu anlaşılıyor; hedefleriniz nereye kadar uzanıyor?

Savunma sanayii; katma değer üretme potansiyeli, stratejik önemi ve rekabetçiliği açısından TERA Holding için olmazsa olmaz bir sektördür. Bu sektörün söz konusu özelliklerini önümüzdeki on yıllar boyunca koruyacağı da açıktır.

Bu nedenle savunma sanayiini grubumuzun merkezî faaliyet alanlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Grup içerisindeki sinerjileri kullanarak hem yurt içinde hem de yurt dışında bu alanda büyümeye devam etmeyi planlıyoruz.

BEST GRUP İLE SAVUNMA SANAYİİNE İLK ADIM

TERA Holding'in savunma sanayii yatırımlarına ilişkin mevcut stratejisi nedir?

BEST Grup'un satın alınmasıyla TERA Grubu savunma sanayiine ilk adımını atmış oldu. Bu alanda grubun gerek teknoloji gerekse finans alanındaki yeteneklerini kullanarak savunma sanayiinde etkin bir aktör olmayı ve mevcut ekosistemde tamamlayıcı bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz.

Fikir geliştiren, yeni çözümler üreten ve ihracat kabiliyetine sahip bir oyuncu olmak, şirketlerimizin savunma sanayiine yönelik temel stratejisidir.

TERA Holding'in BEST Grup başta olmak üzere savunma sanayii şirketlerindeki uzun vadeli hedefleri nelerdir?

BEST Grup'un ürettiği ürünlere hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli ölçüde ihtiyaç bulunuyor. Kendi segmentinde son derece rekabetçi ürünler geliştiren BEST Grup, alanındaki pazar payını daha da artıracak ve mevcut ürünlerini tamamlayıcı yeni geliştirmeler yapacaktır.

Ürün gamını zenginleştirmek, mevcut sistemlerin yetenek ve kabiliyetlerini derinleştirmek de uzun vadeli hedeflerimiz arasındadır.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Base Studio Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Remzi Oduncu, SAHA EXPO 2026'da savunma teknolojileri ve araç dizaynını kapsayan mutabakat zaptını imzaladı.

SAHA EXPO'DA AÇIKLANAN İŞ BİRLİKLERİ SÜRECEK

SAHA EXPO 2026'da savunma teknolojileri alanında BASE Studio gibi şirketlerle yeni iş birlikleri açıklamıştınız. Bu iş birlikleri devam edecek mi?

Türkiye'de savunma ekosistemi artık gerçek anlamda olgunlaştı. Savunma sanayii ve teknolojileri alanında son derece güçlü bir yapı oluştu. Bu ekosistem, sektörün gelişimini hızlandıracak ve ülkemizin bu alandaki rekabet gücünün korunarak daha da artırılmasını sağlayacaktır.

Ortaya çıkacak değerin daha hızlı büyümesi için sektör şirketleri arasındaki iş birliklerinin artması gerekiyor. Bu nedenle faaliyet alanımızdaki ve karşılıklı değer üretebileceğimiz şirketlerle iş birliklerimiz artarak devam edecektir.

"İHA VE SİHA TEKNOLOJİLERİ MODERN SAVAŞTA KIRILMA NOKTASIDIR"

Son yıllarda İHA ve SİHA teknolojileri küresel savunma dengelerini köklü biçimde yeniden şekillendiriyor. Bu teknolojik dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

İHA ve SİHA teknolojileri, modern savaşın yeniden tanımlandığı bir kırılma noktasını simgeliyor. Bu alanda Türkiye'nin dünyaya örnek gösterdiği bir başarı hikâyesi var: Baykar.

Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde ve Haluk Bayraktar'ın vizyonuyla şekillenen bu yolculuk, yalnızca bir savunma sanayii atılımı değil; Türkiye'nin teknoloji üretme iradesinin somut kanıtıdır. Bayraktar TB2'den AKINCI'ya uzanan ürün gamı, pek çok cephede savaşın seyrini fiilen değiştirdi ve "oyun değiştirici" kavramını gerçek anlamıyla hak eden nadir örneklerden biri oldu.

Biz de bu tabloyu yakından takip ediyoruz. İHA ve SİHA ekosistemi yalnızca hava platformlarından ibaret değildir. Elektronik harp, yapay zekâ entegrasyonu, komuta kontrol sistemleri ve lojistik destek zinciriyle birlikte değerlendirilmesi gereken bütünleşik bir alandır.

Biz de savunma sanayiindeki konumumuzu bu bütünü dikkate alarak şekillendiriyoruz. BEST Grup başta olmak üzere portföyümüzdeki şirketlerin bu ekosistemin tamamlayıcı ve katma değer üreten bir parçası olmasını hedefliyoruz.