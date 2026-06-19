Kapanan şirket sayısı mayısta yüzde 32 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI 7 BİN 644'E GERİLEDİ

Buna göre mayıs ayı kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, nisanda 10 bin 853 olan kurulan şirket sayısı mayısta yüzde 29,6 azalarak 7 bin 644'e düştü.

Böylece şirket kuruluşlarında aylık bazda önemli bir yavaşlama görüldü.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI DA AZALDI

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da düşüş gösterdi. Nisanda 3 bin 85 olan kapanan şirket sayısı, mayısta yüzde 32,8 azalarak 2 bin 72'ye geriledi.

Veriler, şirket kuruluşlarındaki yavaşlamaya paralel olarak faaliyetlerini sonlandıran şirket sayısında da azalma yaşandığını ortaya koydu.

YILLIK BAZDA DA GERİLEME YAŞANDI

Mayıs ayı verileri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında da düşüş eğilimi dikkat çekti.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 azalırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 29,1 geriledi.

TOBB verileri, hem şirket kuruluşlarında hem de kapanışlarda yıllık bazda düşüş yaşandığını gösterdi.