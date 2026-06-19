Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,82 yükselişle 14.827,35 puandan tamamlamıştı. Endeks, yeni işlem gününün açılışında ise yüzde 0,78 değer kaybederek 14.710,97 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,98 düşüş kaydetti.

MADENCİLİK HİSSELERİ GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 0,30 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,75 ile madencilik olarak öne çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIF

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere rağmen yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülüyor.

Piyasalarda, görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışı ve bazı ülkelerde piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki görüşmelerin iptal edildiğinin duyurulması, küresel piyasalarda belirsizlikleri artıran gelişmelerden biri oldu.

Analistler, yatırımcıların ABD-İran hattındaki gelişmeleri yakından izlediğini ve olası bir uzlaşının kısa sürede bozulabileceği ihtimalinin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

GÖZLER EKONOMİK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verileri takip edilecek.

Yurt dışında ise ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinin görece düşük seyretmesi bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puan seviyelerinin destek, 14.900 ve 15.000 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor.