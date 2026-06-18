TCMB, kısa vadeli borç verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku Nisan 2026 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 3 artış göstererek 171,6 milyar ABD dolarına ulaştı.

KALAN VADEYE GÖRE BORÇ STOKU 242 MİLYAR DOLAR OLDU

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az süre kalan dış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 242 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORÇLARI ARTTI

Nisan ayında bankacılık sektörünün kısa vadeli dış yükümlülüklerinde yükseliş kaydedildi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 4,1 artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye'deki mevduatları ise yüzde 6,7 artarak 18,6 milyar dolara yükseldi.

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 1,9 artışla 22,2 milyar dolar olurken, Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 artarak 26 milyar dolara ulaştı.

REEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ BORCU 71,4 MİLYAR DOLAR

Diğer sektörlerin kaynaklandığı kısa vadeli dış borç stoku da yükseliş gösterdi.

Bir önceki aya göre yüzde 2,8 artan diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 71,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 artışla 64,4 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,6'lık güçlü artışla 7 milyar dolara yükseldi.

BORCUN PARA BİRİMİ DAĞILIMINDA DEĞİŞİM

Nisan ayında kısa vadeli dış borç stokunun para birimi kompozisyonunda da değişim yaşandı.

ABD doları ve euronun toplam stok içindeki payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payı arttı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stokunun:

Yüzde 34,8'i ABD doları,

Yüzde 26,7'si euro,

Yüzde 24,5'i Türk lirası,

Yüzde 14'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan Vadeye Göre En Büyük Kalem Mevduat ve Krediler

Kalan vadeye göre hesaplanan 242 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.