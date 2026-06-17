Yatırımcıların gözü gümüşte!

Gümüş fiyatları, Ocak 2026'da ons başına 121,65 dolarla tarihi rekorunu kırdıktan sonra güçlü satış baskısıyla karşılaşmış ve kısa sürede 68 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Son günlerde yeniden ivme kazanan değerli metal, 70 doların üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Altına kıyasla daha yüksek oynaklığa sahip olan gümüş, hem güvenli liman talebinden hem de sanayi kullanımından etkileniyor. Bu çift yönlü yapı, fiyat hareketlerinin daha sert ve öngörülmesinin daha zor olmasına neden oluyor.

100 DOLAR SEVİYESİ YENİDEN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Maitland Wealth Araştırma Analisti Stephen Maitland, gümüşün uzun süre yatay seyrettikten sonra ani ve güçlü yükselişler gerçekleştirebildiğini belirtiyor. Ancak analiste göre ons başına 100 dolar seviyesi önemli bir eşik olsa da bu seviyenin kısa vadede yeniden test edilmesi zor görünüyor.

Piyasa uzmanları, gümüşün tekrar üç haneli fiyatlara ulaşabilmesi için uzun süre devam edecek arz açıkları ve güçlü sanayi talebinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade ediyor.

YENİ YÜKSELİŞ ÖNCESİ GERİ ÇEKİLME RİSKİ

Conners Wealth Management Kurucusu Steven Conners, ocak ayındaki zirvenin ardından ağırlıklı olarak 60-80 dolar bandında hareket eden gümüşün yeni bir yükseliş dalgası başlamadan önce 40-45 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Uzmanlara göre yüksek enerji maliyetleri, yüksek faiz oranları ve son yıllardaki güçlü alımların yarattığı baskı, kısa vadede fiyatlar üzerinde aşağı yönlü riskleri artırıyor.

SANAYİ TALEBİ UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜ DESTEKLİYOR

Gümüş, özellikle güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar ve enerji altyapısı yatırımlarında yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle temiz enerji dönüşümünün hız kazanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda sanayi kaynaklı talebin daha da artması bekleniyor.

Buna karşılık madencilik sektörünün aynı hızda üretim artışı sağlayamaması, gelecekte arz açığının derinleşebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

100 DOLAR İÇİN EK KATALİZÖRLERE İHTİYAÇ VAR

Analistler, yalnızca sanayi talebindeki artışın gümüşü yeniden 100 dolar seviyesine taşımasının yeterli olmayacağını düşünüyor. Enflasyon baskılarının yükselmesi, ekonomik belirsizliklerin artması veya yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi gibi faktörlerin de devreye girmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan güçlü dolar, yüksek tahvil getirileri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması, faiz getirisi olmayan varlıklara yönelik yatırımcı ilgisini sınırlamaya devam ediyor.

UZMANLAR YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ ŞARTLARI BEKLİYOR?

B2PRIME Group Kurucusu Eugenia Mykuliak'a göre gümüşün yeniden 100 dolara ulaşabilmesi için Fed'in faiz indirimlerine başlaması, doların değer kaybetmesi, sanayi talebinin güçlü kalması ve yatırımcı ilgisinin yeniden artması gerekiyor.

Ancak mevcut ekonomik görünüm değerlendirildiğinde, bu koşulların kısa vadede aynı anda gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Bu nedenle piyasa uzmanları, gümüşün uzun vadeli potansiyeline olumlu yaklaşsa da 100 dolar seviyesinin yakın dönemde yeniden görülmesini beklemiyor.