Piyasalarda gözler Kevin Warsh’da

Orta Doğu'daki gerilimin barış anlaşmasıyla sona ermesiyle rahat bir nefes alan piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

Fed'in faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatler faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh'ın vereceği mesajlarda olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 16 Haziran'da saat 21.00'de açıklanacak, ardından Fed Başkanı Kevin Warsh 21.30'da değerlendirmelerde bulunacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed eski başkanı Powel Mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Bugün de Fed'in faizde bir değişiklik yapmaması, yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor.

WARSH NE MESAJLAR VERECEK?

Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kevin Warsh'ın başkan olarak ilk toplantısında bankanın politika metnindeki gevşeme eğilimine ilişkin ifadeleri kaldırmasının ve 2026 faiz indirimi tahminini noktasal grafikten çıkarmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Son verilere bakıldığında bu değişikliklerin nedenlerini açıklamanın zor olmayacağına işaret eden Marey, zira mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 arttığını ve son üç ayda tarım dışı istihdam artışının ortalama 188 bin olduğunu söyledi.

Marey, şöyle devam etti:

"Warsh'ın toplantı sonrası ilk basın toplantısının en ilgi çekici yönü, Orta Doğu'dan gelen arz şokunu yorumlamak için kullandığı analitik çerçeve olabilir. Bu, bize yeni başkanın önümüzdeki 12 ay içinde Federal Açık Piyasa Komitesini (FOMC) faiz indirimine ikna etmek için nasıl bir yol izlemek istediği konusunda bir fikir verecektir. Dahası, Warsh'ın basın toplantısında veri bağımlılığına, ileriye dönük yönlendirmeye ve kısa vadeli tahminlere olan karşıtlığını nasıl dile getireceğini görmek ilginç olabilir."

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de ABD'de ekonomik ivmenin iyileşmesi ve enflasyonun yükselmesinin Fed'in gelecekte faiz artırımı olasılığını kabul edeceği anlamına geldiğini anlattı.

Knightley, yeni başkan Warsh'ın ileriye dönük yönlendirmelerden hoşlanmadığını ve ilk basın toplantısında da kesin yanıtlar vermekten kaçınacağını öngördüklerini belirterek, ABD ekonomisinin enerji bağımsızlığı sayesinde Orta Doğu kaynaklı risklerden birçok ülkeye kıyasla daha az etkilendiğini ancak bu risklerden tamamen muaf olmadığını vurguladı.

Fed'in para politikasını değiştirmeyeceğini öngördüklerini ancak faiz artışı olasılığına daha fazla vurgu yapan bir açıklama beklediklerini ifade eden Knightley, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın daha düşük faiz oranları talep etmesine rağmen, Kevin Warsh'ın diğer 11 üyenin tamamına karşı çıkarak faiz indirimi lehine oy kullanacağından şüphe duyuyoruz. Warsh basın toplantısında ekonomik koşulların şu anda faiz indirimlerini haklı çıkarmadığını kabul edecektir. Bununla birlikte, Warsh zamanla teknoloji yatırımlarının ABD'nin verimliliğini artıracağı, yani enflasyon yaratmadan daha hızlı büyüme sağlayacağı yönündeki görüşünü yineleyebilir. Bu, orta ve uzun vadede daha düşük politika faiz oranlarını haklı kılan daha düşük bir nötr faiz oranı anlamına gelir."

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERECEK?

Fed faiz kararı, başta dolar, altın, borsalar ve gelişmekte olan ülke varlıkları olmak üzere birçok finansal enstrümanın yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed'in faizleri sabit tutması piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlanırken, karar metninde ve Fed Başkanı'nın açıklamalarında verilecek mesajlar yakından izlenecek.

Beklenenden daha güvercin bir ton kullanılması halinde risk iştahının artması, altın ve hisse senetlerinin destek bulması, doların ise değer kaybetmesi bekleniyor.

Buna karşılık enflasyonla mücadele kapsamında faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik sinyaller verilmesi durumunda doların güç kazanabileceği, altın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ise satış baskısının görülebileceği değerlendiriliyor.