Hizmet üretimi Nisan’da arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 20326 yılı Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %2,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %13,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %8,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,6 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,6 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,1 azaldı.