G7’den dikkat çeken Rusya kararı

Fransa'da başlayan G7 Zirvesi'nde İran, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler gündeme geldi. Ülkelerin masasında Rusya'ya yönelik yaptırımlar da vardı.

Rusya için alınan karara göre, Moskova'ya uygulanan yaptırımlar güçlendirilecek. Ukrayna'ya hava savunma kapasitesinin artırılması, ek savunma sistemleri ve uzun menzilli kabiliyetlerin sağlanması da kararlaştırıldı.

Öte yandan ABD–İran mutabakatına yönelik kapsamlı ve güçlü bir diplomatik takip anlaşmasının desteklendiği ifade edilirken İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını yeniden vurgulandı.