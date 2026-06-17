Demir cevheri fiyatları 100 doların altına geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de talep görünümünün zayıflaması ve küresel arzın güçlenmeye devam ettiğine yönelik işaretlerin etkisiyle mart ayından bu yana ilk kez ton başına 100 doların altına düştü.

Singapur Borsası'nda işlem gören demir cevheri kontratları gün içinde yüzde 2,1'e kadar gerileyerek ton başına 99,10 doları gördü. Böylece fiyatlar üst üste ikinci işlem gününde de düşüş kaydetti.

Bu hafta açıklanan veriler, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi ve ithalatçısı olan Çin'de çelik üretiminin mayıs ayında yeniden gerilediğini ortaya koydu. Ayrıca sabit varlık yatırımlarının pandemi döneminden bu yana en düşük seviyelere yaklaşması, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Citic Futures Araştırmacısı Hu Yanbing, mevcut fiyat seviyelerinde arz fazlası ve yüksek stokların giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek, Çin'den gelen son verilerin hem tüketim hem de yatırım tarafında beklentilerin altında kaldığını söyledi. Yanbing, demirli metallerin Çin ekonomisindeki gelişmelere karşı oldukça hassas olduğuna dikkat çekti.

Çelik üretiminin temel girdisi olan demir cevheri, son beş haftadaki düşüş eğilimiyle birlikte yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Piyasa oyuncuları, Çin'deki talep koşullarının yanı sıra, arzı artırması beklenen Gine'deki Simandou madeninde üretimin kademeli olarak yükseltilmesini de yakından izliyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin ham petrol fiyatlarında yarattığı düşüş de demir cevheri üzerinde baskı oluşturdu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin deniz taşımacılığı maliyetlerini aşağı çekmesi, demir cevheri için maliyet kaynaklı destek unsurlarını zayıflattı.

Singapur piyasasında demir cevheri vadeli kontratları, yerel saatle 12.19 itibarıyla yüzde 1,8 düşüşle ton başına 99,40 dolardan işlem gördü. Bakır fiyatları ise, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın piyasalardaki risk algısını azaltmasının ardından yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,3 artışla 13 bin 814 dolara çıktı.

İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete açılacağı beklentisi, emtia piyasalarında olumlu bir hava yarattı.

Anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de enerji maliyetlerine bağlı enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sundu.

BAZ METALLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bakırdaki yükselişe rağmen diğer baz metallerde farklı yönlerde hareketler izlendi. Alüminyum yüzde 0,9, çinko yüzde 0,11 ve kalay yüzde 0,1 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,03 ve nikel yüzde 0,26 oranında geriledi. Piyasalarda yatırımcılar, küresel ekonomik görünüm ve merkez bankalarının politikalarına ilişkin beklentiler doğrultusunda pozisyon almaya devam ediyor.

FED BELİRSİZLİĞİ KAZANÇLARI SINIRLANDIRDI

Bakır fiyatlarındaki yükselişin önündeki en önemli engellerden biri ise Fed'in para politikası görünümü oldu.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk para politikası toplantısı öncesinde, piyasaların bu yıl faiz indirimi beklememesi fiyatlardaki yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu.

Uzmanlar, jeopolitik risklerdeki azalmanın metal piyasalarını desteklemeyi sürdürebileceğini ancak fiyatların yönünde Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajların belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.