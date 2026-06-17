Bitcoin FED kararı öncesi kritik eşikte

Kripto para piyasaları, Federal Rezerv'in açıklayacağı faiz kararına odaklanırken Bitcoin kritik kabul edilen 65 bin dolar bandında işlem görüyor. Güncel fiyatlamalarda 65.786 dolar seviyesinde bulunan lider kripto para birimi, kısa vadeli grafiklerde zayıf görünümünü koruyor.

Teknik göstergeler, fiyatın önemli hareketli ortalamaların alt��nda kaldığını ortaya koyuyor. Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise nötr bölge olarak kabul edilen 50 seviyesinin altında seyrederek satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

BİTCOİN-ALTIN ORANI TARİHSEL SİNYALLER ÜRETİYOR

Piyasa uzmanları yalnızca fiyat hareketlerine değil, Bitcoin ile altın arasındaki performans oranına da dikkat çekiyor. Geçmiş döngüler incelendiğinde bu göstergenin önemli dip bölgelerinde güçlü sinyaller verdiği görülüyor.

Ay başında 78 bin dolar seviyelerinden 59 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, sert satışların ardından sınırlı bir toparlanma sürecine girdi. Analistler, mevcut piyasa yapısının geçmiş ayı piyasalarındaki oluşumlarla benzerlik taşıdığını değerlendiriyor.

TEKNİK GÖSTERGELER SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

İran ile ilgili olumlu jeopolitik gelişmelerin ardından gelen toparlanma girişimleri, Bitcoin'in kritik direnç seviyelerini aşmasına yetmedi. Teknik görünümde 20 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) 66.523 dolar, 50 günlük EMA 70.304 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanında 100 günlük EMA 73.005 dolar ve 200 günlük EMA 78.430 dolar seviyelerinde önemli direnç bölgeleri oluşturuyor. Bitcoin'in bu dört temel ortalamanın altında işlem görmesi, kısa vadede satıcıların piyasadaki etkisini koruduğunu gösteriyor.

GEÇMİŞ AYI DÖNGÜLERİ NE ANLATIYOR?

Bitcoin'in önceki büyük düşüş dönemleri incelendiğinde zirveden dip seviyeye ulaşma süresinin genellikle 55 ila 60 hafta arasında değiştiği görülüyor. 2018 ve 2022 ayı piyasalarında fiyatlar yaklaşık bir yıllık düşüş sürecinin ardından dip seviyelerini oluşturmuştu.

Benzer bir zamanlama çerçevesi mevcut döngüye uygulandığında, olası dip bölgesinin 2026 yılının ilk yarısında şekillenebileceği değerlendiriliyor. Uzun vadeli yatırımcılar özellikle haftalık RSI göstergesini yakından takip ediyor. Geçmiş döngülerde aşırı satım seviyelerine ulaşan haftalık RSI, güçlü yükseliş dönemlerinin habercisi olmuştu.

FED KARARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Son aylarda gerçekleştirilen FOMC toplantılarının tamamında Bitcoin fiyatında dikkat çekici geri çekilmeler yaşandı. Geçmiş beş toplantıda ortalama yüzde 23'lük değer kaybı görülmesi, yatırımcıların FED kararlarına karşı hassasiyetini artırıyor.

Piyasalarda, 17 Haziran 2026 tarihli toplantıda faizlerin yüzde 3,50 - 3,75 aralığında sabit bırakılacağı beklentisi öne çıkıyor. Ancak yatırımcılar, kararın yanı sıra FED yönetiminin vereceği mesajların da fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE 301 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Hafta boyunca yaşanan yüksek volatilite, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar üzerinde ciddi baskı yarattı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 87 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edilirken toplam tasfiye tutarı 301,56 milyon dolara ulaştı.

Günün en büyük tekil tasfiyesi Binance borsasında gerçekleşen 9,08 milyon dolarlık ETH/USDT pozisyonu oldu. Uzun ve kısa yönlü işlemlerin aynı anda zarar görmesi, piyasadaki yön belirsizliğinin sürdüğünü gösteriyor.

BİTCOİN İÇİN KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Bitcoin'in 65 bin dolar desteğini koruması halinde ilk önemli hedef olarak 66.523 dolar seviyesindeki 20 günlük EMA öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 70 bin dolar psikolojik eşiği ve 50 günlük EMA toparlanmanın devamı açısından kritik önem taşıyacak.

Aşağı yönlü senaryoda ise 62.500 dolar ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin kırılması halinde fiyatın sırasıyla 55 bin, 51 bin ve 48 bin dolar bölgelerine doğru geri çekilme riski bulunuyor.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜMDE DİP SİNYALLERİ GÜÇLENİYOR

Makroekonomik risklerin devam etmesi ve talebin zayıf kalması halinde Bitcoin'in Ağustos 2026 dönemine kadar kademeli olarak 43 bin dolar seviyelerine gerilemesi ihtimali gündemde kalmayı sürdürüyor.

Buna karşın tarihsel döngüler, Bitcoin-altın oranındaki dip sinyalleri ve haftalık RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine yaklaşması uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici veriler sunuyor. Geçmiş piyasa döngüleri, dip bölgelerden yapılan alımların uzun vadede önemli getiri fırsatları oluşturabildiğini ortaya koyuyor.