    Apara Ekonomi Toplam ciro yıllık %35,2 arttı
    Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:11 Son Güncelleme: 16.06.2026 10:11

    Toplam ciro yıllık %35,2 arttı

    Toplam ciro yıllık %35,2 arttı
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    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Nisan ayında yıllık %35,2 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %40,1 arttı, inşaat ciro endeksi %32,2 arttı, ticaret ciro endeksi %33,5 arttı, hizmet ciro endeksi %34,3 arttı.

    TOPLAM CİRO AYLIK %1,6 ARTTI

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Nisan ayında aylık %1,6 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,7 arttı, inşaat ciro endeksi %6,9 arttı, ticaret ciro endeksi %0,6 azaldı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.