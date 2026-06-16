Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,24 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %7,43 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %2,73 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %2,32 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,47 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %113,35 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %10,48 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.