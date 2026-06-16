Goldman Sachs ve Morgan Stanley’den petrol tahminleri

Petrol fiyatları, son iki haftanın en sert günlük kaybını yaşamasının ardından yatay bir görünüm sergiledi. Piyasalar, ABD ile İran arasında varılan ve Hürmüz Boğazı'nda enerji taşımacılığının yeniden normalleşmesini hedefleyen anlaşmanın ayrıntılarına odaklandı.

Brent petrol, pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten sonra varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 81 dolar seviyelerinde dengelendi. Tarafların geçici anlaşmayı cuma günü İsviçre'de imzalaması beklenirken, anlaşma metni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren yeniden açılacağını belirtti. Trump, boğazdan geçişlerin serbest olacağını ve herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını ifade etti.

Buna rağmen piyasalarda belirsizlik sürüyor. Basra Körfezi'ndeki enerji yetkilileri, alıcıların sevkiyatların ne zaman tam kapasiteyle yeniden başlayacağına ilişkin yoğun bilgi talebinde bulunduğunu aktardı. Nakliye şirketleri ve petrol ticareti yapan firmalar da operasyonlarını planlayabilmek için anlaşmanın detaylarını bekliyor.

RİSK PRİMİ AZALDI, ENFLASYON BASKISI HAFİFLEDİ

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, çatışma sürecinde oluşan risk priminin büyük bölümünün ortadan kalkmasını sağladı. Böylece enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskılarında da kısmi bir rahatlama yaşandı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü dönemde piyasalara ek bir destek sağlıyor.

ARZIN NORMALLEŞMESİ ZAMAN ALABİLİR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının petrol arzının kısa sürede eski seviyelerine döneceği anlamına gelmediğini vurguluyor. Güvenlik önlemleri, lojistik süreçler ve geçiş koşullarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtiliyor.

Raymond James analisti Pavel Molchanov, savaş öncesi üretim ve ihracat seviyelerine dönüşün en erken temmuz ayı sonunda mümkün olabileceğini ifade ederek, lojistik sorunların çözümünün zaman alacağını söyledi.

MORGAN STANLEY PETROL TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Anlaşmanın ardından Morgan Stanley, petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, Brent petrolün temmuz-eylül döneminde ortalama 90 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörürken, önceki tahmini 100 dolar düzeyindeydi.

Dördüncü çeyrek için ise Brent petrol beklentisi 95 dolardan 80 dolara indirildi. Banka analistleri, anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltma açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, petrol üretiminin eylül ayında yüzde 50'sinin, yıl sonunda ise yüzde 80'inin yeniden devreye alınabileceğini tahmin etti.

GOLDMAN SACHS DA FİYAT BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Morgan Stanley'nin ardından Goldman Sachs da petrol fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Kurum, ABD-İran anlaşmasının ardından Brent petrol için dördüncü çeyrek beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi.

Analistler, Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ihracatının temmuz ayı sonuna kadar savaş öncesi seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirtti. Goldman Sachs ayrıca 2027 yılına ilişkin ortalama Brent petrol fiyat tahminini de 5 dolar düşürerek varil başına 75 dolar seviyesine çekti.

KÜRESEL PETROL ARZINDA KADEMELİ NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Piyasalarda oluşan genel beklenti, ABD-İran anlaşmasının ardından küresel petrol arzının kademeli olarak normalleşeceği yönünde. Ancak uzmanlar, bu sürecin hızının anlaşmanın uygulanma biçimine, güvenlik koşullarına ve bölgedeki lojistik altyapının ne kadar hızlı toparlanacağına bağlı olacağını vurguluyor.