Alüminyum fiyatları Mart’tan bu yana en düşük seviyede!

Alüminyum fiyatları, Çin'den gelen beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin metal piyasaları üzerinde baskı oluşturması ve yatırımcıların ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanma sürecine ilişkin belirsizlikleri değerlendirmesiyle Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.

Çin'de tüketim harcamaları ve yatırımlar, pandemi döneminden bu yana en zayıf seviyelerine inerken, ihracat ve bazı ileri teknoloji sektörlerindeki büyümeye rağmen iç talebin halen kırılgan olduğu görüldü. Öte yandan, İran ile ABD arasında sağlanan anlaşmaya rağmen Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere ne zaman tam olarak açılacağının netleşmemesi piyasalardaki temkinli duruşu destekliyor.

Risk iştahının zayıflamasıyla birlikte Londra Metal Borsası'nda işlem gören temel metallerde satış baskısı etkili oldu. Pazartesi günü yüzde 4'ten fazla değer kaybeden alüminyum, Şanghay saatiyle 13.49 itibarıyla yüzde 1 düşüşle ton başına 3.345,50 dolardan işlem gördü. Bakır fiyatları ise yüzde 0,3 geriledi.

BNP Paribas Metal Stratejisi Başkanı David Wilson, piyasaların bu hafta ABD ile İran arasında varılan uzlaşının detaylarına odaklandığını belirterek, yatırımcıların anlaşmayı barış sürecinin ba��langıcı olarak değerlendirdiğini ancak sürecin hâlâ önemli ölçüde belirsizlik içerdiğini ifade etti.

Fransa'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde de ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderler arasında Basra Körfezi'ndeki ticaretin ne zaman normale döneceği konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca Washington ve Tahran yönetimleri arasında anlaşmanın kapsamı ve uygulanma şekline ilişkin yorum farklılıkları bulunuyor.

Uzmanlara göre pazartesi günü alüminyum fiyatlarında yaşanan sert düşüşün temel nedeni, ABD-İran anlaşmasına yönelik iyimser beklentilerin fiyatlara hızlı şekilde yansıması oldu. Söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'daki önemli alüminyum üreticilerinin tedarik zincirlerini yeniden işler hale getirmesi açısından kritik bir fırsat sunduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki eritme tesisleri son dönemde füze saldırılarından etkilenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar metal ihracatı ile hammadde tedarikinde aksamalara neden olmuştu.

Buna karşın bazı analistler, arz tarafında hızlı bir toparlanmanın gerçekleşeceği konusunda temkinli yaklaşıyor.