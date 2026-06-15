Sanayi üretiminde yüzde 6’lık artış

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 azaldı.