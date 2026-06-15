Nisan ayı inşaat maliyetleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat maliyet endeksi yıllık %28,58 arttı, aylık %2,73 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,73 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,75 arttı, işçilik endeksi %1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,75 arttı, işçilik endeksi %30,02 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %27,11 ARTTI, AYLIK %2,44 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,39 arttı, işçilik endeksi %0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %25,68 arttı, işçilik endeksi %29,53 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %33,41 ARTTI, AYLIK %3,65 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,65 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,84 arttı, işçilik endeksi %1,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %34,26 arttı, işçilik endeksi %31,78 arttı.