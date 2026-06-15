Citi’den bakır fiyatları için kritik tahmin

Uluslararası finans kuruluşu Citigroup, bakır fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü koruyarak 2026 yılı sonuna kadar ton başına 15 bin dolar seviyesinin görülebileceğini açıkladı. Bu tahmin, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

YAPAY ZEKA VE ELEKTRİFİKASYON TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Citigroup analistlerine göre, küresel ekonomideki büyüme beklentileri ile birlikte elektrifikasyon ve yapay zeka altyapı yatırımlarına yönelik artan talep, bakır fiyatlarını destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Banka, bakırın enerji dönüşümü ve yapay zeka temalarına doğrudan maruz kalma imkanı sunan en likit emtialardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

KÜRESEL RİSKLER FİYATLARI BASKILAYABİLİR

Bununla birlikte analistler, bakır piyasasının önünde bazı risklerin bulunduğunu da vurguluyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli jeopolitik gerilimler veya küresel hisse senedi piyasalarında görülebilecek sert satışların, endüstriyel metaller üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

FON AKIŞLARI ENDÜSTRİYEL METALLERİ DESTEKLİYOR

Küresel büyüme beklentilerindeki iyileşme ve merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik beklentiler, yatırımcıların emtia piyasalarına ilgisini artırıyor. Kurumsal yatırımcılar, ETF'ler ve makro hedge fonları başta olmak üzere birçok yatırımcı grubu, bakır ve diğer endüstriyel metallere yönelmeye devam ediyor.

ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Citigroup, ton başına 15 bin dolarlık fiyat hedefinin gerçekleşme olasılığını yüzde 60 olarak değerlendiriyor. Banka, sonraki yıllarda ise ortalama bakır fiyatının yaklaşık 14 bin dolar seviyelerinde dengeleneceğini öngörüyor.

Uzmanlara göre maden üretimindeki sınırlı artış, hurda arzındaki kısıtlı büyüme ve elektrik şebekeleri, elektrikli araçlar ile yapay zeka veri merkezlerinden gelen güçlü talep, bakır piyasasında yapısal arz açığının devam etmesine neden olacak. Bu durumun, ekonomik büyümenin sınırlı seyretmesi halinde dahi fiyatları desteklemeyi sürdüreceği ifade ediliyor.

ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşma, küresel emtia piyasalarında risk iştahını artırırken metal fiyatlarına da destek verdi.

Özellikle bakır, enerji arzına ilişkin endişelerin azalması ve doların zayıflamasıyla birlikte hem Londra hem de Şanghay piyasalarında son bir haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi.

BAKIR FİYATLARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 1,10 artışla ton başına 13.849 dolara çıktı. Seansın erken saatlerinde fiyatlar yüzde 1,43 yükselerek 13.893,50 doları test etti ve 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da yükseliş eğilimi sürdü. Bakır kontratları yüzde 1,54 değer kazanarak ton başına 105.780 yuana yükselirken, gün içerisinde 105.920 yuan seviyesine ulaşarak son haftaların zirvesini kaydetti.

ABD ve İran yetkililerinin, Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve enerji sevkiyatlarının yeniden normalleşmesini öngören mutabakatı doğrulaması, piyasalarda iyimserliği artıran temel unsur oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI EMTİA PİYASALARINI RAHATLATTI

Anlaşma haberinin ardından küresel petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrol vadeli kontratları yüzde 4'ün üzerinde gerilerken, enerji maliyetlerinin düşeceği beklentisi enflasyon baskılarının hafifleyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

Öte yandan dolar endeksi (DXY) yüzde 0,26 düşüşle son 10 günün en düşük seviyesine indi. Doların zayıflaması, emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek metal fiyatlarına destek sağladı.

Çin merkezli aracı kurum Jinrui Futures analistleri, anlaşmanın uzun süredir devam eden müzakerelerde kaydedilen en önemli ilerleme olduğunu ve jeopolitik risk algısını önemli ölçüde azalttığını değerlendirdi.

GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Metal piyasalarında yükseliş sürerken yatırımcılar bu hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı. Piyasalarda faiz oranlarının sabit bırakılması beklenirken, yatırımcılar özellikle Fed'in ekonomik görünüm ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerini yakından takip edecek.

Enerji fiyatlarındaki değişimin enflasyon üzerindeki etkisi ve politika yapıcıların geleceğe yönelik faiz projeksiyonları, emtia piyasalarının yönü açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

ABD'de tüketici güveninin düşen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle toparlanma göstermesine rağmen, enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerini koruması dikkat çekiyor.

DİĞER BAZ METALLERDE DE ALIMLAR GÜÇLENDİ

Bakırdaki yükselişe diğer baz metaller de eşlik etti. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,24, çinko yüzde 0,75, kurşun yüzde 0,51 ve nikel yüzde 0,67 değer kazanırken, kalay fiyatları yüzde 3,28 yükselişle dikkat çekti.

Şanghay piyasasında ise alüminyum yüzde 0,43, çinko yüzde 2,29, kurşun yüzde 0,96 ve nikel yüzde 1,18 artış gösterdi. Kalay kontratları ise yüzde 4,85 yükselerek günün en güçlü performanslarından birine imza attı.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin azalması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün sürmesi halinde metal piyasalarında yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor.