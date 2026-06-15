Brent petrol ve WTI sert geriledi

ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın duyurulmasının ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Anlaşmanın, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Brent petrol, geçtiğimiz haftayı son üç ayın en düşük seviyesinde tamamlamasının ardından yeni haftada yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek varil başına 83 dolar seviyesine yaklaştı.

ABD ham petrolü (WTI) ise 81 doların altına indi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yeniden serbest geçişe açılacağını ve İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını duyurdu.

Boğazın, anlaşmanın cuma günü imzalanmasının ardından yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Trump, gelişmeyi "Petrolün akmasına izin verin" sözleriyle değerlendirirken, piyasa uzmanları daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyor.

Analistler, anlaşmanın ayrıntılarının henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını, deniz taşımacılığının normale dönmesinin zaman alabileceğini ve petrol üretim sahalarının tam kapasiteye ulaşmasının kısa vadede mümkün olmayabileceğini belirtiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi de taraflar arasında mutabakat sağlandığını doğrularken, anlaşma metninin İsviçre'de gerçekleştirilecek imza töreninin ardından yayımlanacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance törene katılmayı planladığını belirtirken, Trump'ın da katılım ihtimali bulunduğunu ifade etti. Enerji piyasaları, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyordu.

ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmak amacıyla başlattığı operasyonların ardından Tahran yönetimi Basra Körfezi çevresinde çeşitli saldırılar düzenlemiş ve dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçti��i Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Daha sonra ABD de İran bağlantılı gemilere yönelik deniz ablukası uygulamaya başlamıştı.

Savaşın ilk aşamalarında petrol fiyatlarında sert yükselişler görülse de son haftalarda Washington ile Tahran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve boğaz üzerinden bazı sevkiyatların yeniden başlamasına yönelik işaretler, fiyatlardaki yükselişin büyük ölçüde geri verilmesine neden oldu.

Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerin stratejik petrol rezervlerini kullanıma açması ve özellikle Çin gibi büyük tüketicilerin petrol talebini azaltması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.