Tavuk eti ve yumurtasında kritik rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu kümes hayvancılığı üretimine ilişkin Nisan 2026 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de tavuk eti üretimi 236 bin 310 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olarak gerçekleşti.

YUMURTA ÜRETİMİ YÜZDE 19 YÜKSELDİ

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azaldı. Tavuk eti üretimi ise yüzde 0,5 oranında geriledi.

Ocak–Nisan dönemine bakıldığında, tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artış gösterdi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, tavuk eti üretimi ise yüzde 1,6 yükseldi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Mart ayında 232 bin 63 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 1,8 artarak 236 bin 310 tona çıktı.

Tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 920 milyon 705 bin adetten yüzde 3,9 azalışla 1 milyar 844 milyon 973 bin adede geriledi.