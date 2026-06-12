Nisan’da 994 bin 137 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin Nisan 2026 verilerini açıkladı.Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından 994 bin 137 ton inek sütü toplandı.

Ticari işletmelerce toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarken, Ocak–Nisan döneminde ise önemli bir değişim göstermedi.

Ürün bazında bakıldığında Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 3,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7, yoğurt üretimi yüzde 13,4 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 artış gösterdi. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 7,7 azaldı.

Ocak–Nisan döneminde ise inek peyniri üretimi yüzde 2,9, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,1, yoğurt üretimi yüzde 11,1 ve içme sütü üretimi yüzde 6,7 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimi bu dönemde yüzde 2,4 geriledi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 1,3 düşüşle 994 bin 137 tona geriledi. İçme sütü üretimi ise 164 bin 354 tondan yüzde 6 azalarak 154 bin 447 ton seviyesinde gerçekleşti.