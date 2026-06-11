Halkbank davasında son aşamaya gelindi

Halkbank, ABD'de İran yaptırımlarının delinmesine yönelik yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya girdiğine dair bir açıklama yaptı.

TARAFLAR MAHKEMEYE ORTAK DİLEKÇE SUNDU

Bankanın konuya ilişkin KAP açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edildiği belirtildi.

MAHKEMENİN ONAYI BEKLENİYOR

Davanın tamamen sonuçlanabilmesi için mahkemenin sunulan ortak dilekçeyi değerlendirmesi gerekiyor. Sürecin bundan sonraki aşamasında, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin dilekçeyi işleme alarak ceza davasının düşürülmesine ilişkin kararı onaylaması bekleniyor.

Böylece 2017 yılında başlayan ve yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki süreçte önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış olacak.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu, uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edilmiştir.

Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."