Gümüş piyasasında arz alarmı

Gümüş piyasası son haftalarda güçlü satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın en büyük fiziksel gümüş destekli borsa yatırım fonlarından biri olan iShares Silver Trust (SLV), 9 Haziran'da 59,01 dolardan kapanırken yılbaşından bu yana yüzde 8,4 değer kaybetti.

Fonun son bir ayda yaklaşık yüzde 19, son bir haftada ise yüzde 13 gerilemesine rağmen, yıllık bazda yüzde 76'nın üzerinde, son beş yılda ise yüzde 127'yi aşan yükseliş performansı sergilemesi dikkat çekiyor.

Analistler, son geri çekilmeyi uzun vadeli yükseliş trendi içinde bir düzeltme hareketi olarak değerlendiriyor.

UZMANLARDAN KRİTİK ARZ UYARISI

Gümüş piyasasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Borneite Capital'in kurucusu Dan Dreyfus, küresel ölçekte yıllık gümüş tüketiminin yaklaşık 1,2 milyar ons seviyesinde olduğunu, üretimin ise 1 milyar ons civarında kaldığını belirtiyor.

Bu tabloya göre piyasada her yıl yaklaşık 200 milyon onsluk bir arz açığı oluşuyor. Dreyfus, erişilebilir gümüş rezervlerinin yaklaşık 600 milyon ons seviyesine gerilediğini ifade ederek mevcut tüketim eğiliminin sürmesi halinde bu stokların yaklaşık üç yıl içinde tükenebileceğini öne sürüyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE YAPAY ZEKA TALEBİ ARTIYOR

Uzmanlara göre gümüşe yönelik talebi destekleyen en önemli faktörlerin başında yenilenebilir enerji yatırımları ve yapay zeka teknolojileri geliyor.

Özellikle güneş enerjisi sistemlerinde yoğun olarak kullanılan gümüşün, veri merkezleri ve yeni nesil teknolojik altyapılar nedeniyle daha fazla talep görmesi bekleniyor. Bu kapsamda, halka arz hazırlıklarıyla gündeme gelen SpaceX'in güneş enerjisi destekli yapay zeka işlem uyduları geliştirme planları da dikkat çekiyor. Uzmanlar, geniş ölçekli uydu ağlarının daha fazla güneş paneli kullanımını beraberinde getireceğini ve bunun da güm��ş tüketimini artırabileceğini belirtiyor.

KRİTİK MİNERALLERDE KÜRESEL BASKI BÜYÜYOR

Dreyfus'a göre gümüş piyasasında yaşanan arz sıkışıklığı, enerji dönüşümü sürecinde ortaya çıkan daha geniş çaplı hammadde sorunlarının bir parçası. Benzer sıkıntıların nükleer enerji sektöründe de görüldüğünü ifade eden uzman isim, enerji üretim kapasitesinden çok kritik minerallerin temininin geleceğin en önemli sorunlarından biri olabileceğini vurguluyor.

OYNAKLIK SÜREBİLİR, UZUN VADELİ İLGİ DEVAM EDEBİLİR

Son dönemdeki sert fiyat hareketleri, gümüş piyasasında volatilitenin yüksek kalabileceğine işaret ediyor. Ancak enerji dönüşümü, yapay zeka yatırımları ve kritik madenlere yönelik artan küresel ihtiyaç göz önüne alındığında, gümüşün önümüzdeki yıllarda yatırımcıların radarındaki önemli emtialardan biri olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.