Bitcoin’de kritik eşik

Kripto para piyasalarında risk iştahının zayıf kalmasıyla Bitcoin, 62 bin dolar seviyesinin altında yön bulmaya çalışıyor.

Zincir üstü veriler, haziran ayının ilk günlerinde yaşanan sert geri çekilme sırasında kurumsal yatırımcıların ve yüksek hacimli cüzdanların yoğun şekilde alım yaptığını ortaya koyuyor.

Blokzincir analisti Woominkyu tarafından paylaşılan verilere göre, piyasadaki düşüş süreci iki farklı aşamada gerçekleşti. İlk aşamada uzun süredir hareket etmeyen eski cüzdanlardan borsalara büyük miktarda Bitcoin transfer edildi.

"Inflow Coin Days Destroyed" göstergesinin 2,16 milyon seviyesine ulaşmasıyla birlikte piyasada arz baskısı arttı ve Bitcoin fiyatı 71 bin dolar seviyelerinden geri çekildi.

BALİNALAR DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATINA ÇEVİRDİ

Fiyatın 60 bin ila 61 bin dolar aralığına gerilediği dönemde ise büyük yatırımcıların devreye girdiği görüldü.

Borsalardaki büyük yatırımcı faaliyetlerini ölçen "Exchange Whale Ratio" göstergesi yüzde 61,6 seviyesine yükselerek işlemlerin önemli ölçüde balinalar tarafından yönlendirildiğini ortaya koydu.

Bireysel yatırımcıların satış yönlü hareket ettiği süreçte büyük cüzdanlar sistematik şekilde alım yaptı. Sonraki beş gün içinde yaklaşık 11.422 BTC borsalardan çekilerek soğuk cüzdanlara aktarıldı.

Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki bu transferler sonrasında borsaların net akışı negatife dönerken, piyasadaki satış baskısının önemli ölçüde absorbe edildiğine işaret edildi.

AZALAN LİKİT ARZ YENİ BİR TABAN OLUŞTURABİLİR

Borsalardan çekilen yüksek miktardaki Bitcoin, piyasadaki likit arzın daralmasına neden oldu. Analistler, bu durumun satın alınan varlıkların kısa vadede satışa dönmeyeceği anlamına gelebileceğini ve fiyatlar için destekleyici bir unsur oluşturabileceğini belirtiyor.

Özellikle büyük yatırımcıların düşüş dönemlerinde gerçekleştirdiği birikim hareketleri, piyasada yeni bir taban oluşumuna yönelik beklentileri güçlendiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK DESTEK BÖLGESİ İZLENİYOR

Teknik tarafta ise Bitcoin'in görünümü halen temkinli seyrediyor. Fiyat, daha önce güçlü destek görevi gören 64 bin ila 66 bin dolar bandının altına sarkmış durumda ve 61.400 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin'in 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında kalması, kısa ve orta vadede düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Buna karşın 60 bin ila 62 bin dolar aralığı, şubat ayında oluşan dip seviyelerden gelen önemli bir savunma hattı olarak öne çıkıyor.

60 BİN DOLAR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Piyasa uzmanlarına göre alıcıların 60 bin dolar bölgesini koruması, fiyat istikrarının sağlanması ve yeni bir yükseliş tabanının oluşması açısından kritik önem taşıyor. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde ise güçlü tarihsel desteklerin sınırlı olması nedeniyle oynaklığın yeniden artabileceği değerlendiriliyor.